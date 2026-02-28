La competencia sigue subiendo de nivel en Yo Soy, y esta vez fue el turno de Marciano Cantero, quien interpretó con fuerza “Lamento Boliviano”.

El jurado coincidió en que hay una evolución clara. “Evoluciona cada día y encuentra la tranquilidad y los gestos”, destacó Cachín. Por su parte, Jely aplaudió su entrega: “Cada presentación la haces con el corazón”, aunque le recomendó contención: “Debes relajarte más para ser más potente. Los bajistas tienen un gesto placentero cuando tocan que debes incorporar”.

Ricardo también valoró detalles técnicos: “En cada canción aparece algo nuevo y eso está bien”. Resaltó además la pronunciación característica del artista: “Esa ‘t’ tan marcada es muy de Marciano”. Sobre los agudos, fue preciso: “El segundo fue muy bueno, pero el primero pegó con las justas”.

Una gala que demuestra crecimiento, pero también el reto de encontrar madurez y control para seguir avanzando.

