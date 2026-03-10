El escenario volvió a llenarse de nostalgia con la presentación de Marciano Cantero, quien interpretó un tema cargado de sentimiento y logró conectar con el jurado gracias a una versión más libre y emocional.

Jely fue la primera en destacar el cambio que ha visto en el participante durante las últimas galas. “Últimamente te he visto muy tenso y con mucha presión, pero esta vez te sentí más libre. Has puesto tu corazón por encima de tus juicios”, comentó. Sin embargo, también le recomendó cuidar su cuerpo y trabajar algunos aspectos técnicos: “Solo te voy a pedir que golpees mucho menos y que trabajes más en tus graves”.

Por su parte, Cachín señaló que al inicio de la presentación el saludo le recordó a otro artista: “Cuando hablaste al comienzo me sonó más a Fito Páez”, dijo entre risas. También le recordó que, tras haber sido salvado recientemente con el botón Betsson, es importante mostrar gratitud hacia el público. “La gente te aplaude y no tienes un gesto de agradecimiento”, le comentó.

Ricardo destacó especialmente la forma en que el participante enfrentó pequeños cambios en la letra durante la interpretación. “Hubo algunas palabras distintas, pero no te bajoneaste. Encontraste alternativas y saliste adelante, y eso es un gran crecimiento”, explicó.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!