El imitador de Marciano Cantero ofreció una presentación que destacó por su naturalidad y un fraseo relajado que recordó al estilo característico del vocalista argentino.

Durante la devolución, el jurado resaltó especialmente el timbre de su voz, señalando que tiene un color muy cercano al del cantante de Enanitos Verdes. También valoraron la forma en que interpretó la canción casi “conversando”, un recurso que encaja perfectamente con la esencia del tema.

Otro aspecto positivo fue el inicio de la interpretación, que esta vez mostró mayor control y una energía bien dosificada. Esto permitió que los agudos aparecieran con menos tensión y que la interpretación fluyera con mayor tranquilidad.

Sin embargo, el jurado también señaló algunos detalles técnicos por mejorar. En ciertos momentos aparecieron pequeñas dudas en las frases, respiraciones irregulares o ligeras imprecisiones que, si bien no llegaron a convertirse en desafinaciones, sí afectaron la limpieza general de la interpretación.

Aun así, coincidieron en que el participante tiene muchos puntos a favor: un timbre muy parecido, carisma en escena y una actitud positiva que conecta con el público. El reto ahora será pulir esos detalles y mantener la confianza para enfrentar una competencia que se vuelve cada vez más exigente.

