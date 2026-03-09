La presentación de Marciano Cantero dejó sensaciones mixtas en el jurado, que reconoció avances importantes, pero también señaló algunos aspectos estratégicos que podrían haberse manejado de otra manera.

Desde el inicio, los comentarios destacaron una evolución respecto a presentaciones anteriores. “Te he visto más adulto, con una interpretación más madura y con el groove muy bien integrado al cuerpo”, señalaron, reconociendo que el participante logró bajar las revoluciones y conectar con la canción desde un lugar más natural.

Sin embargo, también hubo observaciones sobre la elección del tema. “Creo que esta canción no ha sido una buena decisión estratégica”, explicó el jurado, indicando que las estrofas requerían un peso vocal distinto. “Los graves son lo que menos se parece de la imitación de Marciano y esta canción necesitaba más presencia en ese registro”.

Además, el momento final de la interpretación dejó al descubierto un reto actoral. “Este momento introspectivo es muy bonito, pero se cae por falta de peso actoral. Delata que no tienes la edad del personaje”, comentaron.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!