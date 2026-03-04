La interpretación de Liam Gallagher volvió a destacar en el escenario con una actuación llena de matices y detalles que sorprendieron al jurado. Desde el inicio de la presentación, la construcción del personaje fue evidente.

Jely resaltó el nivel de profundidad alcanzado: “Te felicito por el nivel de detalle. Tienes al personaje tan integrado que agregas sutilezas y vas a lugares más profundos”, comentó. Además, destacó que la actuación no solo se limita al canto: “No es solo cuerpo y mente, también es cómo te relacionas con el entorno. Hoy vimos tu relación con la banda, el polo, el pañuelo, tu hermano… todo en función del personaje y de lo que pasaba en la canción”.

Cachín también valoró su evolución y lo animó a seguir explorando nuevas facetas: “Ahora que tienes el personaje tan logrado, rompe un poco. A mí me gusta cuando no haces nada, porque igual sigues siendo el personaje”, explicó.

Ricardo, por su parte, destacó que el show fue más completo que en ocasiones anteriores. “Enriqueciste muchas cosas, diste mucho más e hiciste show”, señaló, agregando incluso una broma sobre el futuro: “Ahora tendremos que caracterizar a Noel también”.

