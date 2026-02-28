La gala trajo de regreso a Liam Gallagher, quien defendió una canción compleja y repetitiva con firmeza escénica. Desde el inicio dejó claro quien era y no soltó el personaje ni un segundo.

Cachín destacó su entrega total: “Lo que me encantaba era la convicción que tienes con este personaje”. Resaltó que, pese a lo densa que puede resultar la canción, sostuvo la interpretación con solidez y sin pretensiones. “Te entregas al juego y de eso se trata”, añadió. Sin embargo, le pidió explorar más matices: “Hay que darle contradicciones para que no sea un personaje plano”.

Por su parte, Ricardo valoró el crecimiento actoral: “Tienes el personaje muy internalizado, cada vez estás mejor”. También celebró los detalles y el trabajo con el acento en la parte hablada. No obstante, hizo una observación poco común: “Hoy día, que eres tan pulcro, has tenido varias desafinaciones… y eso ha sido inusual”.

El consenso fue claro: la construcción del personaje es sólida, pero necesita más humanidad y precisión vocal para alcanzar su mejor versión.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!