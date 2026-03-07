El imitador de Liam Gallagher ofreció una presentación cargada de actitud y personalidad, demostrando cuánto ha evolucionado dentro de la competencia.

El jurado resaltó que, además de la parte vocal, que era sólida, el crecimiento en el aspecto actoral ha llevado la imitación a otro nivel. La manera en que incorpora gestos, posturas y pequeñas acciones en escena ayuda a construir un personaje más humano y creíble sobre el escenario.

También destacaron la actitud: esa presencia despreocupada, frontal y ligeramente desafiante que marcó gran parte de la presentación. La conexión con el público fue otro de los puntos fuertes, logrando mantener la energía del show de principio a fin.

Entre las sugerencias, el jurado le pidió seguir alimentando la interpretación con nuevos detalles y evitar que algunos recursos escénicos se vuelvan mecánicos con el paso de las galas. Mantener la frescura del personaje será clave para que la imitación siga creciendo.

En el plano vocal, algunos agudos exigieron mayor esfuerzo, aunque el participante logró resolverlos correctamente, lo que fue valorado positivamente.

