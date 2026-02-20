Rocío Jurado se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de la temporada. Tras interpretar “Se nos rompió el amor”, las devoluciones no tardaron en llegar. “Tendrías que morir en el intento”, le dijó Cachín al evitar varias veces la nota alta de forma muy notoria, señalando tambien que dejó de lado el acento español, especialmente en la pronunciación de las z y las c.

Además Jely le sugirió tener mayor firmeza escénica: “Plantarte mejor y no balancearte tanto”. Otro punto clave fue la inseguridad. “Tú sí llegas a esa nota, pero faltaba que tú te lo creyeras”, le dijo Ricardo, resaltando que la falta de confianza fue evidente desde el inicio. Aunque reconocieron que su potencia vocal es “maravillosa”, coincidieron en que no fue su mejor presentación. La noche dejó claro que, en esta etapa, no basta con cantar bien: hay que sostener el personaje hasta el final.

