El escenario tembló cuando Marcelo Castillo salió a escena convertido en Steven Tyler. Con un potente “Walk this way!”, encendió al público y dejó claro que esta no era una presentación más.

Desde el inicio, la energía fue distinta. Más suelto, más confiado y con mayor dominio del personaje, Marcelo mostró una evolución evidente. “La articulación del cuerpo ha estado muy buena. Ha estado mucho más cercano al personaje”, destacó el jurado.

Jely resaltó que lo vio disfrutar sobre el escenario: “Te veo que te estás divirtiendo, que has jugado y que tienes el personaje contigo”. Además, subrayó la dificultad del reto: “Es difícil cantar en inglés y en rock con esa energía, pero creo que lo has logrado”. Carlin fue claro al afirmar que “la cosa se va poniendo caliente”, reconociendo que la competencia sube de nivel cuando aparecen actuaciones así. Por su parte, Cachín no dudó en señalar que fue “tu mejor presentación hasta ahora” y lanzó una advertencia que encendió al estudio: “Atención con ese nombre que va a sonar fuerte… Marcelo Castillo. No lo olviden”.

