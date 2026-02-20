Yo Soy conciertos 2026: La evolución de Laura Pausini aún sigue en proceso
El jurado reconoció avances, pero pidió mayor constancia.
Laura Pausini llegó a la noche de eliminación con “Volveré junto a ti”, buscó consolidar su evolución, pero el jurado fue claro: hay avances, aunque todavía no logra unir todas las piezas.
Cachín poor su parte comentó que ahora ls siente más cómoda y disfrutando del escenario, destacando que ahora canta con mayor soltura y mejor acento. Sin embargo, también señaló que “no está avanzando tu parecido al 100% como debería”. “Has agregado más aire a las estrofas, por momentos está muy similar”, comentó Jely aunque advirtió que en la segunda voz “se escucha la diferencia en el timbre”.
La observación más contundente llegó al final: “Empezamos y no era el timbre, de ahí apareció pero se fue la afinación… están todos los elementos, pero por partes” declaró Ricardo. A pesar de las críticas, el jurado resaltó su entrega y valentía.
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!