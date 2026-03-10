Yo Soy conciertos 2026: ¡La evolución de Bahiano continúa, aunque aún hay detalles por pulir!
El jurado destacó su evolución en la temporada, aunque señaló aspectos técnicos por mejorar.
La presentación de Bahiano volvió a mostrar que su paso por la competencia ha estado marcado por una evolución constante. Sin embargo, el jurado coincidió en que todavía hay detalles importantes que debe cuidar para seguir creciendo.
Jely fue la primera en destacar su progreso: “Eres un participante que constantemente está en evolución y eso es muy lindo de ver”. La jurado explicó que en esta canción el timbre fue más ligero, algo que también debe reflejarse en la actitud corporal. “Tienes que acompañar ese timbre más ligero con un cuerpo más ligero, pero con la misma seguridad”, señaló.
Cachín también reconoció su avance dentro de la temporada. “Has crecido muchísimo, ya estás en un nivel en el que te tienes que mantener y de ahí para arriba”, comentó. No obstante, observó algunos momentos de desconexión durante la interpretación: “Has conectado y luego no, entonces hay algo que te está dando vueltas en la cabeza”.
Por su parte, Ricardo valoró especialmente el crecimiento actoral del participante. “Has crecido mucho en la parte interpretativa y el timbre está muy parecido”, dijo. Sin embargo, también advirtió que no debe descuidar la técnica vocal. “Hoy te has relajado un poquito de más y hubo algunas desafinaciones. Lo que has logrado por un lado no lo desarmes por el otro”, concluyó.
