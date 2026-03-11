Julio Iglesias volvió al escenario con una presentación cargada de seducción y personalidad. Con el clásico estilo del artista español, interpretó “Soy un truhán, soy un señor”, mostrando un timbre muy cercano al original y una actitud relajada que conquistó al jurado.

Cachín fue el primero en reaccionar y destacó el aire del personaje: “Hoy hemos visto a un Julio Iglesias muy seductor”. Según comentó, la combinación de la canción, los lentes y el papel en mano aportó una sensación distinta que reforzó la interpretación.

Por su parte, Jely valoró la forma en que el participante se entrega al personaje. “Una de las cosas que más me gusta de ti es cómo te diviertes y cómo te entregas al juego”, señaló. Sin embargo, también le recomendó trabajar la voz hablada y cuidar el ritmo del texto: “Ten cuidado con correr el texto, porque también forma parte de la historia que estás contando”.

Ricardo destacó un momento particular que evidenció el dominio del personaje. “El que hayas cantado ‘Bohemian Rhapsody’ como Julio Iglesias y haya sonado a Julio Iglesias me hace pensar que tienes el personaje completamente interiorizado”, comentó.

