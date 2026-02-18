Los imitadores de Jowell & Randy regresaron al escenario con energía, baile y un despliegue que encendió al público. Desde el primer minuto demostraron que poseen carisma natural y una conexión especial cuando trabajan en equipo.

El jurado fue claro: “Tienen una luz y un brillo muy especial”. Esa presencia escénica es su mayor fortaleza. Además, cuentan con un cuerpo de baile sólido que potencia el espectáculo y les permite ofrecer un show completo.

Sin embargo, las observaciones fueron contundentes. La palabra clave fue disciplina. Aunque aseguraron haber ensayado más que nunca, el jurado señaló que ese sigue siendo su talón de Aquiles. Hubo problemas evidentes de afinación, especialmente en Randy, quien —paradójicamente— ha sido el más constante en clases.

También se les pidió no bajar la energía ni modificar elementos que antes les funcionaban. “Si no fuera por su enorme carisma, no sé qué pasaría”, advirtieron, dejando en claro que el talento necesita respaldo técnico.

