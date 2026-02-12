La imitadora de Ivy Queen se presentó y lo hizo como se debe: con show, presencia y actitud dominante.

Desde el primer “Yo quiero bailar” dejó claro que venía a imponer ritmo. Seguridad, energía y una vibra urbana bien construida marcaron una presentación que el jurado disfrutó como espectador. Se destacó el crecimiento que ha tenido dentro del programa y cómo el trabajo con coaches comienza a notarse en escena.

Pero si hubo un punto que se robó el análisis técnico, fueron los graves. El jurado fue enfático: el registro bajo es el cimiento de toda gran voz, y en su caso sonaron sólidos, atractivos y con personalidad. “Agárrate de ahí”, fue el consejo directo. Ese es su diferencial.

Además, se valoró su manera de rapear. No lo hace como cantante que intenta rapear, sino con esencia real de rapera, algo clave para sostener un personaje como Ivy Queen, donde la actitud es tan importante como la afinación.

Eso sí, no todo fue perfecto. Se le recomendó trabajar el manejo de la respiración para evitar quedarse sin aire en los finales y fortalecer el centro corporal para que sus pasos sean más firmes. Un personaje tan poderoso necesita pisadas que dejen huella.

El balance fue claro: espectáculo, actitud y graves potentes. Ahora el reto es consolidar técnica y seguridad física para que el dominio sea total.

