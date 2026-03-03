La competencia sigue subiendo de nivel y hoy Ivy Queen demostró que está lista para dominar el escenario. Con una presentación llena de fuerza y actitud, convirtió el set en una verdadera fiesta.

Desde el primer momento, el jurado destacó su evolución. “Siempre tengo palabras de elogio para ti porque nos das espectáculo, nos das energía”, señaló Cachín, resaltando su capacidad para saber “en qué momento imprimir fuerza, en qué momento seducir”. Incluso afirmaron que ya se encuentra en una etapa clave: “El personaje se apodera de ti y tú viceversa, ya eres Ivy Queen”.

El respaldo fue total. “Mi corazón lo tienes desde que viniste a audicionar”, le dijo Jely, aunque también hubo espacio para la exigencia: “Golpea un poco más y créetela más, con más aires de diva”.

Finalmente, celebraron que haya logrado lo que le venían pidiendo: “Has conseguido que te la creas más, estás más en diva”. Con energía, movimiento y dominio del escenario, dejó claro que quiere llegar hasta el final.

