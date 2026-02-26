La imitadora de Isabel Pantoja salió decidida a cumplir con lo que el jurado le venía pidiendo: más fuerza, más historia, más intensidad. Y lo logró… en parte.

Sobre el escenario se vio un crecimiento actoral evidente. Hubo mayor intención dramática y una interpretación más comprometida con el dolor que transmite la canción. El avance fue reconocido: ahora el personaje empieza a sentirse con más verdad.

Sin embargo, también llegaron las observaciones técnicas. El jurado le pidió no perder el timbre característico de Isabel Pantoja por priorizar el sentimiento. En algunos momentos, por enfocarse tanto en contar la historia, la afinación se movió ligeramente, especialmente en un pasaje bajo donde apareció una pequeña desafinación.

Uno de los puntos más importantes fue el trabajo en los graves. Las estrofas iniciales quedaron casi sin volumen, evidenciando que ese registro aún no está completamente trabajado. Justamente estas canciones exponen la tesitura y el rango amplio de la artista original, quien emite con potencia tanto en graves como en medios y agudos. Ahí está el gran reto.

También se señalaron detalles de dicción: algunas terminaciones no cerraron correctamente las vocales, lo que afecta la limpieza interpretativa.