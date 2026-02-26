El imitador de Gustavo Cerati volvió a demostrar por qué es uno de los competidores más sólidos de la temporada. Con una interpretación intensa y llena de matices, logró que cada presentación se sienta como una final propia.

Desde el arranque, dejó en claro que su personaje está completamente integrado. Sin embargo, el jurado le recordó que, cuando se alcanza ese nivel, el reto es sumar detalles y sutilezas que sigan enriqueciendo la propuesta. Y eso fue justamente lo que hizo: incorporó nuevas miradas, recorridos en escena y pequeños gestos que construyeron a un artista más humano y multidimensional.

El momento más comentado de la noche llegó con un imprevisto: la correa de la guitarra se soltó en pleno show. Lejos de desconcentrarse, el participante sostuvo el instrumento durante varios minutos sin perder actitud ni intensidad. El rock no se detuvo; por el contrario, la energía creció.

El jurado destacó la manera en que resolvió la situación, señalando que el error “embelleció” la presentación porque evidenció que estaba viviendo el concierto de verdad. Incluso resaltaron que mantuvo la actuación sin hacer evidente el problema hasta que decidió integrarlo a la escena, lo que calificaron como un gesto heroico.

Además, celebraron que no se haya “dormido en sus laureles” y que continúe puliendo su propuesta gala tras gala. Para ellos, esta presentación confirmó que no solo interpreta a Cerati, sino que construye un personaje con múltiples dimensiones.