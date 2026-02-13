La imitadora de Gloria Estefan llegó al escenario con una correcta caracterización y una imagen muy lograda. El jurado destacó que lucía muy parecida y bien trabajada físicamente, sumando puntos en presencia visual.

Sin embargo, los nervios jugaron en contra desde el inicio. Se le notó la voz temblorosa y con falta de control, además de una corporalidad poco firme. Se le recomendó entrenamiento físico para ganar resistencia y aire, ya que no logró sostener ni cerrar adecuadamente las frases.

El señalamiento más fuerte fue en el aspecto vocal: comenzó baja de afinación y nunca logró corregir. Ni siquiera en el coro pudo ajustar el tono, manteniéndose desafinada durante toda la canción. El jurado fue claro al indicar que esta falla hace que la interpretación resulte poco agradable y difícil de enganchar.

Se enfatizó la urgencia de realizar un entrenamiento auditivo intensivo, ya que no percibir la desafinación complica seriamente su permanencia en la competencia.

