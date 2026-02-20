Gloria Estefan asumió uno de los retos más complejos, desde el inicio, el jurado notó tensión en la interpretación. “Hay que practicar todavía más los agudos”, señalaron, remarcando que algunos pasajes se sintieron inseguros.

Aunque destacaron su parecido físico y el timbre vocal, los problemas técnicos terminaron pesando. El cambio de voz de pecho a cabeza en los agudos fue determinante: “Ahí se nos desarmó toda la infraestructura”, comentaron, explicando que la canción perdió fluidez y dulzura.

También reconocieron el esfuerzo de terminar con dignidad: “Lo bueno es que terminaste la canción arriba, digna”. Para los jueces, el camino es claro: “Eso es técnica y trabajo, técnica y trabajo”.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!