Frank Sinatra volvió al escenario con una interpretación elegante de “The Way You Look Tonight”, mostrando un avance importante en su construcción del personaje.

La presentación destacó por su naturalidad y movimiento. Cachín resaltó ese detalle: “Incorporaste el swing en tu cuerpo, cantaste como si estuvieras bailando todo el tiempo”. Además, aseguró que la seguridad del participante fue evidente: “Te sentí cómodo contando la historia. Pase lo que pase, hoy no te vas”.

Jely también celebró la evolución actoral del imitador. “Me gusta mucho tu crecimiento. Estuviste coqueto, elegante, con buen uso de la mirada”, comentó. La jurado también valoró aspectos técnicos de la interpretación: “Buen rebote, buena interpretación, flexibilidad del cuello y muy buen uso del micrófono”.

Ricardo coincidió con los comentarios positivos, aunque señaló algunos puntos a mejorar. “Todo lo actoral mejoró muchísimo”, afirmó. Sin embargo, explicó que el reto será mantener esa calidad durante toda la canción. “Al inicio el timbre estuvo perfecto, pero luego hubo algunas imperfecciones en la pronunciación del inglés”, indicó.

