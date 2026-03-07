El imitador de Frank Sinatra ofreció una presentación elegante y arriesgada que logró conquistar al jurado de principio a fin. Con el clásico estilo del legendario cantante, el participante demostró control vocal, seguridad escénica y una evolución notable dentro de la competencia.

Uno de los aspectos más destacados fue la decisión de interpretar el tema respetando fielmente la referencia original. El jurado valoró especialmente que, a pesar del riesgo, nunca perdió el control de la respiración ni de la voz, manteniendo una interpretación sólida durante toda la canción.

La puesta en escena también jugó un papel importante. El participante incorporó un juego con una silla que aportó dinamismo y teatralidad al número. Aunque generó cierta tensión por el riesgo de una caída, el momento terminó aportando frescura y entretenimiento a la presentación.

En el plano vocal, se resaltó el trabajo realizado en los graves y la forma de atacar las notas, aspectos que han mostrado una mejora evidente desde sus primeras apariciones. También se celebraron algunos glissandos muy bien ejecutados que aportaron elegancia al estilo clásico del personaje.

El jurado reconoció además su crecimiento actoral. La expresividad, que al inicio de la competencia era limitada, ahora forma parte natural de su interpretación. Esto demuestra que ha sabido escuchar las recomendaciones y aplicarlas en el escenario.

Como sugerencia para seguir avanzando, se le pidió potenciar aún más el elemento de seducción característico de Sinatra, ese carisma suave y magnético que define su presencia en escena.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!