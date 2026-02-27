La noche tuvo elegancia y precisión con la presentación de Frank Sinatra, quien interpretó “I’ve Got You Under My Skin” mostrando una evolución clara en el escenario.

Cachín fue el primero en destacar su avance: “Es impresionante el crecimiento que tienes en cada presentación”, señalando además que descubrió en su mirada un arma poderosa que lo transforma en el cantante. “Eres un maestro de los tiempos, manejas tus tiempos y manejas a todos”, agregó.

Jely resaltó el balance corporal y el juego con los ojos: “Has jugado mucho con la mirada, que es tu arma letal”. Sin embargo, le pidió no abandonar el personaje durante los instrumentales. “En esos momentos no te mires, activa un recuerdo y mantén el misterio”, aconsejó.

Ricardo agradeció la elección del tema y valoró que haya limpiado algunos vibratos: “Eso está bien, aunque al inicio se escaparon un poco”. También sugirió mayor peso en los graves y más variaciones en la coquetería: “Todavía hay más en la mirada y en esa media sonrisa que puede enriquecer la presentación”.

Con técnica, presencia y elegancia, el participante reafirma que está listo para seguir creciendo en la competencia.

