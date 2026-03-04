Frank Sinatra firmó su mejor presentación en la competencia con una versión vibrante de “That’s Life”. Desde el primer verso, la energía y la seguridad fueron distintas, y el jurado lo notó de inmediato.

“Tu mejor presentación”, resumió Jely, destacando el fraseo y la potencia escénica. Cachín fue más allá y confesó: “Por momentos sentí que estaba en Nueva York en 1960 escuchando a Papa Frank en un bar. Te contrataría para cantar en mi cumpleaños”.

Ricardo, quien siempre respaldó su calidad vocal, marcó la diferencia de esta gala: “Esto no es radio, es televisión. Hoy dejaste de tener miedo, ya no eres de cartón”. El jurado resaltó el uso de la gestualidad, la expresión facial y el dominio corporal, elementos que antes no aparecían con tanta fuerza.

“Hoy, por primera vez, actuaste muy bien el personaje”, añadieron, celebrando que finalmente lograra integrar interpretación y voz en un mismo nivel. La noche dejó claro que el camino del imitador ha evolucionado. Si mantiene esta seguridad y presencia, su carrera como Frank Sinatra podría ir mucho más allá del programa.

