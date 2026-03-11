El ritmo y la alegría de Andy Montañez se hicieron sentir en el escenario durante una presentación que apostó por el baile y la energía.

Jely destacó el brillo que tuvo en escena, aunque señaló algunos detalles en los guapeos. “Los guapeos salieron un poquito fuera del personaje, todavía no escuchaba del todo a Andy Montañez, pero agradezco que lo hayas intentado”, comentó. También resaltó su actitud: “Has estado más brillante, más sonreído y disfrutando más”.

Cachín coincidió en que la presentación tuvo una vibra especial. “Te vi muy cómodo, como si estuvieras en un concierto en vivo”, señaló. Sin embargo, apuntó que algunos momentos del show pudieron aprovecharse mejor: “Sentí que hubo un tiempo muerto que se pudo llenar con algo más de interacción”.

Ricardo, por su parte, valoró ver una versión más completa del personaje. “Me gusta ver otra faceta más bailarina de Andy Montañez porque los seres humanos somos multifacéticos y eso dimensiona más al personaje”, explicó.

