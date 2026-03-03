La presentación de David Bisbal llegó con un desafío claro: igualar no solo la potencia vocal, sino también la energía explosiva que caracteriza al artista español.

Para el jurado, la parte vocal estuvo a la altura. “A nivel vocal no hay nada que decirte”, destacaron, resaltando la dificultad de los agudos y el fraseo final “muy sentido”. Sin embargo, también señalaron pequeños detalles: “Siempre hay unas chispitas que ajustar”.

El mayor punto de observación fue el baile y la postura. “David Bisbal tiene mucha energía y eso lo he extrañado”, comentaron, haciendo énfasis en que esa etapa del cantante estaba marcada por giros, fuerza corporal y presencia arrolladora.

Además, recomendaron trabajar el centro abdominal y el equilibrio: “Fortalece tu eje para que los giros no se tamaleen”. También hubo un consejo clave: “Tienes que apropiarte de tu sensualidad y creértela para que todo se acomode”. La conclusión fue clara: la voz está, la entrega es del 100%, pero el personaje aún puede crecer en lo corporal.

