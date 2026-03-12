Un momento muy especial se vivió durante la gala cuando el imitador de Marciano Cantero recibió un saludo inesperado directamente del hijo del cantante original, Javier Cantero, quien quiso felicitarlo por mantener vivo el legado del histórico vocalista de Enanitos Verdes.

En un video enviado al programa, Javier expresó su admiración por el trabajo del participante. “Hola Gabriel, soy Javier Cantero, el hijo de Marciano, y te quiero felicitar por tu increíble imitación a mi papá. Vengo siguiendo el programa y la verdad es que sos un crack”, comentó.

El mensaje también destacó varios detalles de la interpretación. “Me encanta el acento argentino, el bajo, la voz… todo. Te súper felicito y te agradezco por seguir llevando las canciones de mi papá a las nuevas generaciones”, añadió.

La sorpresa emocionó profundamente al imitador, quien apenas pudo reaccionar ante el reconocimiento. “Es un momento muy loco… te agradezco de corazón que me permitas llevar este peso y hacerlo en honor a tu padre. Es muy bonito todo esto”, respondió conmovido.

