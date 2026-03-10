Liam Gallagher volvió a demostrar por qué su personaje es uno de los que más ha evolucionado en la competencia. Con una presentación cargada de actitud y seguridad, logró captar la esencia del icónico vocalista británico.

Cachín fue el primero en destacar su desempeño escénico y no dudó en ponerle la nota más alta. “En actuación te pondría un diez. Estuviste muy bien en el personaje, se vio cool y bad boy, que es justamente lo que representa Liam Gallagher”, comentó.

Por su parte, Jely resaltó que la voz sigue siendo uno de sus puntos fuertes, pero valoró especialmente el crecimiento interpretativo. “Se escuchó igual, pero además hoy se notó cómo manejas la línea del pensamiento del personaje. Cada vez sigues subiendo y complementando más la imitación”, señaló.

Ricardo cerró la ronda de comentarios con elogios claros al trabajo vocal. “El timbre y las inflexiones son idénticas. Incluso se parece más a la versión del disco que a la del en vivo”, explicó. Además, destacó los nuevos detalles que el participante incorporó en escena: “Has añadido nuevos gestos y no debes dejar de hacerlo. Sigue probando cosas nuevas”.

