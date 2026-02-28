Un momento inesperado marcó la competencia cuando los imitadores de Jowell y Randy quedaron fuera del programa tras un fuerte conflicto interno.

Lo que comenzó como diferencias en los ensayos terminó escalando. “La primera vez que peleamos fue porque yo le exigía mucho… afina, afina”, relató Juanke, quien interpreta a Jowell. Por su lado Randy reconoció tensiones previas: “Sí tuve el error de hacerle una mentira, pero era porque yo ya no quería trabajar con él”. La situación se agravó cuando Randy aseguró que el enfrentamiento casi llega a lo físico: “Ayer me fui de acá porque casi él me agrede”.

Frente a esto, la producción fue clara: “No le vamos a dar la razón a ninguno de los dos, pero ha habido un conflicto de tal nivel que rompe con las normas que el programa exige”. Además, añadieron: “Cuando esas normas de convivencia son rotas por amenazas de agresión o violencia, nos vemos obligados a retirar a los participantes”.

Aunque hoy debían presentarse, la decisión ya estaba tomada. “Ellos no han abandonado, somos nosotros que tenemos un reglamento que prioriza la armonía”, señalaron. El dúo queda oficialmente fuera de la competencia.

