El imitador de Eddie Vedder volvió a dejar huella en el escenario con una presentación cargada de emoción y compromiso interpretativo. Su actuación no solo convenció por lo vocal, sino también por la intensidad con la que logra conectar con el mundo interior del personaje.

El jurado destacó el nivel de profundidad que alcanza en cada presentación. Su timbre rasposo, la voz grave y esa mirada introspectiva construyen una versión muy convincente del artista. La conexión emocional fue tan fuerte que incluso se convirtió en uno de esos momentos que, según señalaron, se sienten como “regalos” dentro del programa.

Además, se valoró el compromiso que demuestra al seguir enriqueciendo el personaje. En esta gala incorporó nuevos gestos, mayor uso del rostro y detalles actorales que ayudan a que la imitación no se vuelva plana, sino más bien un retrato con múltiples dimensiones.

No obstante, también hubo recomendaciones técnicas. El jurado observó que la interpretación estuvo más oscura y raspada que en la versión de estudio de la canción. Si bien ese rasgo forma parte de su voz natural, le sugirieron trabajar más contrastes e incluir momentos de voz más limpia para matizar el personaje y ampliar la paleta interpretativa.