El imitador de Eddie Vedder volvió a encender el escenario con una presentación intensa, comprometida y absolutamente entregada. La energía fue tan contundente que el jurado confesó sentirse en una encrucijada ante el alto nivel demostrado.

La evolución es evidente. El personaje está cada vez más integrado y el control escénico ha crecido notablemente. Su presencia genera impacto y confirma que se ha convertido en uno de los competidores más sólidos de la temporada.

Sin embargo, también llegaron observaciones técnicas importantes. El principal punto fue el uso constante del raspado vocal. Si bien es un recurso que ejecuta con gran calidad y potencia, el jurado recomendó utilizarlo de manera más estratégica. Incorporar más momentos de voz limpia permitiría generar contraste y hacer que el raspado tenga un efecto aún más poderoso cuando aparezca.

El desafío adicional es que su voz natural ya posee un tono rasgado, lo que implica luchar contra su propio color vocal para capturar matices más limpios característicos del artista original. Trabajar esos pasajes, incluso engolando ligeramente en ciertos momentos, podría enriquecer la interpretación y darle mayor profundidad.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!