El imitador de Eddie Vedder ofreció una presentación que el jurado describió como “una explosión de escarchita”: brillo, energía, diversión y mucha seguridad escénica.

Desde su ingreso a la competencia, el participante ha demostrado una imitación sólida. Sin embargo, esta vez dio un paso más allá. No solo mostró la furia característica del vocalista, sino también matices más sutiles, revelando una humanidad que enriqueció el personaje.

El jurado destacó especialmente el manejo técnico: raspados bien ejecutados, agudos y graves controlados y una interpretación que evidenció estrategia en la elección del tema. A diferencia de canciones anteriores más densas, esta permitió sacar la ironía y el sarcasmo propios del artista, facetas que antes no habían sido tan visibles.

Incluso hubo espacio para la nostalgia. Uno de los miembros del jurado recordó el impacto del videoclip original en los años noventa, resaltando cómo la canción marcó una época importante para el rock.