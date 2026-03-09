Eddie Vedder ofreció una de las presentaciones más físicas y emocionales de la noche. Con saltos, movimientos enérgicos e incluso tirándose al piso y subiendo a una silla, el participante mostró una entrega total al personaje.

Jely confesó que el inicio la tomó por sorpresa. “Empezaste un poco temeroso con la voz limpia y eso me generó dudas”, comentó. Sin embargo, rápidamente cambió su percepción al ver la evolución de la actuación. “Lo hiciste de la forma más profesional posible y con una energía que adquirió una profundidad muy interesante en la mirada”.

Dayvis también valoró el desempeño, aunque dejó una recomendación clara: “La presentación es muy buena y el personaje está vocalmente bien puesto, pero hay que aprender a manejar las emociones para que no se desborden”.

Por su parte, Ricardo destacó el trabajo previo del imitador y cómo eso se reflejó en el escenario. “He visto el video de tu ensayo y habías practicado todo. Eso demuestra por qué es tan importante la parte actoral en este programa”, señaló. Además, resaltó los detalles que elevaron la presentación: “Has incorporado el uso de la mirada, de los ojos y de la gestualidad”.

