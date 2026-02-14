Yo Soy conciertos 2026: ¡Dúo Dinámico enfrenta su prueba más difícil!
El jurado fue claro: la imitación exige perfección absoluta.
La segunda presentación fue del Dúo Dinámico, quienes interpretaron un clásico romántico cargado de nostalgia. Sin embargo, los nervios jugaron un papel importante.
Jely fue la primera en notar tensión: “He encontrado algunos problemas de nervios… las armonías no estaban sonando muy limpias”, aunque reconoció que corporalmente se les vio más cómodos y con potencial para disfrutar más el escenario.
Cachín recordó la exigencia del personaje: “Están imitando a un dúo que solo se le reconocía por lo prolijo de sus voces”, dejando claro que es una imitación donde todo debe estar perfectamente ensamblado.
Ricardo fue más técnico en su análisis: “Cuando empezaron sentí una mejora, pero después se desvaneció”. Señaló desafinaciones en armonías y unísonos, agregando que existe “un problema de oído armónico que tienen que trabajar muchísimo”.
La vara está alta y, como advirtió el jurado, en este dúo “si no sale perfecto, no suena agradable”. ¿Lograrán corregirlo antes de que sea tarde?
