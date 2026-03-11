David Bisbal volvió al escenario con una presentación llena de energía y entrega. El participante demostró cuánto ha evolucionado a lo largo de la competencia.

Para Cachín, el crecimiento ha sido evidente. “Ya subiste de nivel. Hoy vimos tus ganas y ya sabes cuánto te falta y cuándo debes arriesgar”, comentó tras la actuación.

Jely también destacó el progreso del imitador, especialmente en las coreografías. “De todas tus presentaciones con baile, esta ha sido la mejor. Tiene que ver con tu confianza, con el disfrute y con la gozadera que transmitiste”, señaló. Sin embargo, también le dio una recomendación técnica clave: fortalecer el centro del cuerpo para mejorar la estabilidad y la proyección en escena. “Si fortaleces el centro, todo va a verse más ordenado y con mayor control”, explicó.

Por su parte, Ricardo resaltó el compromiso del participante con el personaje. “El nivel de entrega fue increíble”, afirmó, aunque recordó que imitar a Bisbal también implica un gran desafío físico. “Estás interpretando a alguien con mucho entrenamiento, por eso necesitas trabajar la resistencia para cantar y bailar sin perder afinación”, añadió.

