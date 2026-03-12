La presentación de David Bisbal dejó claro que su evolución dentro del escenario continúa. Con una actitud más segura y empoderada, el participante mostró una interpretación sólida que fue reconocida por el jurado.

Cachín destacó el trabajo realizado durante las semanas de preparación. “Hiciste todo lo que se te pidió. Te vi sólido y empoderado”, comentó, resaltando también la manera en que el imitador dosificó los gestos y su conexión con el público.

Jely coincidió en que hubo un cambio importante en su presencia escénica. “Te veo mucho más confiado, tu mirada está más abierta y se nota que estás disfrutando más”, señaló. Sin embargo, también le recomendó manejar mejor los silencios musicales: “A veces no es necesario llenar esos momentos con acciones”.

Por su parte, Ricardo valoró el avance general de la presentación. “Entraste con buena actitud, cuajado y sólido, con un timbre idéntico”, comentó. No obstante, también señaló algunos detalles técnicos: “Hubo un momento donde te fuiste a otro lado y sonó raro, y un agudo que no hiciste”. A pesar de ello, el balance fue positivo. “El 80% estuvo muy bien y terminaste tan bien como empezaste”, concluyó Ricardo, animándolo a confiar en sus fortalezas para seguir creciendo en la competencia.

