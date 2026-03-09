El escenario volvió a llenarse de emoción con la presentación de David Bisbal, quien interpretó “¿Y si fuera ella?” en una de las actuaciones más intensas de la jornada.

Desde los primeros versos, el participante mostró una interpretación sentida y con gran carga emocional. El jurado coincidió en destacar la calidad vocal y la manera en que logró sostener el personaje durante toda la canción.

“Muy buena presentación, muy sentida y muy bien interpretada”, señalaron. Sin embargo, también le recordaron que la confianza sigue siendo una pieza clave para potenciar su presencia en el escenario. “Confía en tus capacidades, en tu talento y en tu sensibilidad. Tienes muchísimo para sacar”, comentaron.

Los jueces también resaltaron la dificultad de imitar al artista español. "Imitar a David Bisbal no es sencillo. Tiene un registro muy variable, con melismas y un acento muy particular", explicaron.

