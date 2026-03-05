El escenario volvió a encenderse cuando apareció David Bisbal. Con potencia vocal y un acento bien trabajado, logró captar la esencia del artista español y recibió comentarios positivos del jurado.

Desde el inicio, la interpretación mostró seguridad en lo musical. “Vocalmente creo que está muy bien lo que estás haciendo, tanto con el acento como con los matices que tiene David Bisbal al cantar”, destacaron.

Sin embargo, el reto del imitador sigue estando en el escenario. El jurado explicó que aún falta integrar el cuerpo con la interpretación. También señalaron que el movimiento constante puede afectar algunos momentos de afinación. “Tu reto siempre ha sido manejar el cuerpo como lo maneja Bisbal, con esa naturalidad sin que perjudique la entrega vocal”, añadieron.

Aun así, reconocieron su progreso dentro de la competencia. “Presentación tras presentación vas mejorando, te vas soltando y entrando más al movimiento”.

El consejo final fue claro: elegir momentos específicos para interactuar con el público y no hacerlo en cada frase. “De repente hacer un poco menos te va a ayudar a que la entrega vocal sea más correcta”.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!