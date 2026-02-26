El imitador de David Bisbal decidió jugar estratégicamente y apostar por lo que mejor maneja: la balada. Con una interpretación cargada de potencia vocal y dominio técnico, logró convencer al jurado y posicionarse como uno de los más fuertes de la gala.

Durante su presentación, el participante demostró que conoce al detalle los arreglos y adornos característicos del cantante español. El timbre, las inflexiones y los giros melódicos estuvieron bien ejecutados, lo que evidenció preparación y seguridad sobre el escenario.

Sin embargo, el jurado fue claro en su devolución: si bien vocalmente el trabajo está muy bien logrado, aún puede profundizar en la interpretación emocional. Le pidieron conectar más con la letra, sostener la mirada y transmitir las sensaciones que el propio Bisbal imprime cuando canta sobre el desamor.

También señalaron que, al tratarse de una balada, el cuerpo no debe mantenerse rígido ni limitado a una postura fija. Trabajar la flexibilidad y permitir que el movimiento fluya con naturalidad podría potenciar aún más la puesta en escena.