Catriel y Paco defendieron su permanencia con una presentación que, según el jurado, funcionó mejor desde la sobriedad. “Creo que a ustedes les va un poco mejor sentados”, comentó Cachín tras verlos más concentrados.

Jely fue clara al comparar: “Esta presentación fue mejor. Puedes profundizar mucho más la mirada, enamórate de ti mismo y seduce más”. También pidió trabajar el cuerpo y limpiar movimientos repetitivos.

Ricardo lanzó una sentencia directa: “Ustedes solo tienen que cantar sentados y en sentencia, porque es la única forma en que les sale bien”. Sin embargo, reconoció avances importantes: “No te fuiste a tiempo, bien ahí” y destacó que, por primera vez, la mirada fue más segura.

Aunque hubo observaciones sobre el scat y el punteo de guitarra, el balance final fue positivo. “No esperaba nada y he recibido bastante más de lo que esperaba”, cerró el jurado.

