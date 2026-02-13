Los imitadores de Catriel y Paco Amoroso dejaron claro que tienen carisma e historia, pero aún no alcanzan el nivel que el escenario exige.

El jurado destacó su crecimiento y la energía que reciben del público, señalando que son de esos participantes que se potencian con los aplausos. Sin embargo, fueron enfáticos en un punto clave: la disciplina.

En cuanto a la interpretación, se observó que están cumpliendo con los movimientos, pero todavía no encarnan completamente a los personajes. Falta esa mezcla de transgresión, inteligencia, irreverencia y glamour que caracteriza al dúo original.

El balance fue claro: tienen potencial para crecer muchísimo, pero deben entregar el personaje completo y elevar el nivel técnico si quieren mantenerse en competencia.

