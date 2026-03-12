Yo Soy conciertos 2026: Bahiano mostró nuevas herramientas, pero el jurado notó algunas dudas
Apostó por una presentación llena de energía, aunque el jurado señaló algunos detalles técnicos.
La presentación de Bahiano dejó sensaciones mixtas en el jurado, pero también evidenció una evolución importante en su desempeño escénico. Desde el inicio del show, la energía y el contacto con el público marcaron el ritmo de la interpretación.
Jely reconoció avances en su propuesta artística y destacó que el participante viene sumando nuevas herramientas al personaje. “Estás adquiriendo nuevas maneras de animar al público y características físicas que integras con naturalidad”, comentó.
Sin embargo, también señaló algunos aspectos por mejorar. “Ha habido problemas con los tiempos, te has acelerado en varias partes de la canción y eso le ha hecho perder un poquito de fuerza a las frases”, explicó.
Cachín, por su parte, se enfocó más en la actitud del show. “No he podido ver salidas de tiempo porque me enfrasqué más en ver el todo. La gente tiene aquí a un gran performer”, afirmó, resaltando su capacidad para entretener sobre el escenario.
Ricardo tuvo una mirada distinta respecto al ritmo de la canción. “Estoy completamente en desacuerdo con lo de los tiempos. Creo que es una canción muy difícil y has calzado perfectamente”, señaló. Sin embargo, coincidió en otro punto: “Te he notado la mirada un poco perdida, como pensándola más que viviéndola”.
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!