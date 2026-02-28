La primera presentación del día llegó con fuerza con Bahiano, quién salió al escenario decidido a consolidar su evolución. Con “Run Away”, mostró una versión más relajada y conectada, algo que el jurado no dejó pasar.

“Te estás metiendo en el corazón de la gente y eso es impagable”, le dijo Cachín, destacando que lo vio “más relajado que nunca” y recordándole que “menos es más”. Jely notó avances en su expresión corporal: “Has aligerado el cuerpo y eso se trasladó al timbre”, aunque le recomendó encontrar mayor naturalidad y controlar ciertos movimientos para no “descuajeringarse”.

Ricardo, en cambio, defendió parte de esa soltura: “Siento que esa descuajeringada te ayuda, te ha dado ligereza”, señalando que lo percibió “muy plácido” y satisfecho con su desempeño. También le advirtió que su destino dependerá del nivel de los demás participantes.

El momento más emotivo llegó al final. Franco interrumpió para anunciarle un mensaje especial: en pantalla aparecieron su esposa y sus hijos enviándole palabras de apoyo. Visiblemente conmovido, el participante cerró una noche donde la música y la emoción fueron de la mano.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!