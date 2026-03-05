La gala comenzó con ritmo gracias a la presentación de Bahiano, quien llegó al escenario con una interpretación llena de energía y actitud que marcó el tono del programa.

Desde los primeros segundos, el participante conectó con el público y logró transmitir la esencia del artista. Su presencia escénica fue uno de los puntos más destacados de la noche. “La corporalidad muy cercana, la entrega y el disfrute al 100%. El tono muy similar”, comentó Jely tras la presentación, aunque también sugirió “suavizar el gesto en algunos momentos”.

El jurado coincidió en que fue una gran forma de abrir la gala. “Qué buena manera de empezar el programa”, señalaron, resaltando además las ganas del participante por mantenerse en la competencia.

Ricardo también destacó un aspecto importante de la presentación: el control del escenario. “Cuando vi la referencia pensé que íbamos a tener problemas con el control, porque esta canción invita mucho a mover al público. Pero lo hiciste con la energía correcta y el control exacto”, explicó.

