La gala arrancó con toda la energía cuando Bahiano abrió la noche con una presentación llena de ritmo y conexión con el público en Yo Soy. El invitado especial, Deyvis Orosco, fue el primero en reaccionar y destacó la presencia del participante: “Mucha seguridad al ingresar y una gran interacción con el público. La conexión con la gente es lo más importante y hoy has llenado mis expectativas”, comentó.

Por su parte, Jely señaló que el imitador parece haberse fortalecido tras su contacto con el verdadero artista: “Da la impresión de que la llamada con el verdadero Bahiano te empoderó. Muy bien el timbre, la energía contenida pero ligera y el manejo del público”.

Ricardo también resaltó el crecimiento del competidor sobre el escenario: “Hoy te sentí realmente encarnando a Bahiano y en control absoluto del show. No parecías un competidor, parecías un artista invitado que venía a enaltecer el concierto”.

El jurado coincidió en que la presentación logró capturar la esencia del personaje: la ligereza, la oscuridad y el estilo particular incluso al cantar en inglés con acento argentino, algo que calificaron como uno de los retos más difíciles del programa.

