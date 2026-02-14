La tercera en salir al escenario en la gala de eliminación fue Anitta, quien apostó por una performance intensa y coreografiada.

Cachín valoró su actitud: “Está bien que se divierta y empodere”. Sin embargo, Jely notó altibajos en la energía: “Empezaste muy bien y de pronto te desconectabas… hay que mantener la misma energía durante toda la presentación”. También le recomendó mayor preparación física: “Hay que entrenar la resistencia que este personaje amerita” y “Anitta es puro cadereo”.

Por su parte, Ricardo reconoció avances en seguridad: “Ya no parece que te diera roche”, pero fue claro con lo vocal: “El timbre de Anitta solo aparece en los agudos”. Además, advirtió un problema técnico: “Hay un tema de aire, sobre todo al final”.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!