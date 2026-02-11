La ronda de conciertos continuó con la presentación de Anita, quien llevó al escenario un tema cargado de ritmo, coreografía y actitud. Sin embargo, el jurado coincidió en que esta nueva etapa exige un nivel superior de seguridad vocal y presencia escénica.

Cachín fue directo: “Este escenario te va a pedir mucho más”. Si bien calificó la presentación como correcta, dejó claro que el personaje necesita mayor contundencia.

Jely destacó que la sensualidad es clave en Anita. “Yo tuve la suerte de verla en Río y proyecta muchísima sensualidad”, comentó, señalando que la imitadora debe “trabajar más su centro” para evitar problemas de afinación y sostener mejor los agudos. También añadió que en el conocido pasito “aparece el personaje”, pero que al cantar “se desarma”.

Ricardo apuntó a la seguridad vocal: “Empezaste con nervios y los mantuviste hasta el final”. Además, indicó que no encontró el timbre característico de la artista y que los agudos estuvieron tensos.

La competencia recién comienza, pero el mensaje es claro: Anita deberá integrar actitud y técnica si quiere consolidarse en conciertos.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!