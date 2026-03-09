La salsa tomó el escenario cuando apareció Andy Montañez, quien llegó decidido a reconectar con el personaje y contagiar su energía al público. Desde el inicio de su presentación, el ritmo y el movimiento marcaron el tono de una actuación que hizo bailar a todos.

Para el jurado, uno de los grandes cambios fue la actitud sobre el escenario. Jely lo destacó de inmediato: “Ha empezado a aparecer algo que estaba extrañando: el disfrute y la sonrisa. Hoy has estado mucho más ligero sin perder el peso del personaje”. Además, resaltó la interacción con el público y la forma en que llevó la presentación.

Davis coincidió con esa percepción y recordó lo que había visto en los ensayos. “En ese momento había una distancia, no terminaba de cuajar. Pero hoy sí apareció el disfrute. Es un ritmo sabroso y nos has hecho bailar a todos”, comentó.

Ricardo, por su parte, resaltó los aspectos técnicos de la imitación. “Mucho sabor, muy bien el timbre, muy bien los agudos y los acentos. Los soneos fueron el punto exacto”. Incluso aseguró que el participante “superó largamente la prueba de fuego”.

