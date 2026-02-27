Arrancó la noche con Andy Montañez, quien buscó reafirmar su evolución en el escenario, pero el jurado notó matices que aún debe trabajar.

Cachín fue directo al punto: “Hoy apareció el fantasma de Óscar de León”, en referencia a un personaje que el participante imitó antes. Aunque reconocieron momentos bien logrados, señalaron que por instantes volvió esa energía intensa que no corresponde del todo al estilo de Andy.

Jely destacó que la presentación tuvo disfrute: “Me ha gustado mucho verte, porque hoy lo has gozado”, aunque aclaró que no debe confundirse energía con seriedad. “Tu trabajo está en la sutileza”, remarcó, pidiéndole un enfoque más melódico y menos golpeado.

Ricardo, por su parte, resaltó un detalle técnico clave: el uso del parante. “Hoy te ha servido para plantarte y narrar la historia”, comentó, sugiriendo que esa podría ser la estrategia para contener la potencia natural del imitador. También recomendó cuidar la nasalidad y reforzar los graves, ya que en los agudos el timbre se acerca bastante al original.

