Andy Montañez enfrentó uno de los momentos más exigentes de la noche con una canción llena de cambios rítmicos y técnicos. Desde el inicio, el ritmo de la salsa se hizo presente, incluso acompañado por maracas que ayudaron a conectar con el espíritu del personaje.

Cachín destacó ese detalle: “Las maracas te conectaron con el beat de la salsa y estuviste más Andy Montañez”. Sin embargo, también le advirtió que tenga cuidado con algunos matices al hablar: “A veces aparece un poquito de Óscar D’León”.

Por su parte, Jely resaltó el magnetismo del participante, aunque señaló aspectos a mejorar en la interpretación escénica. “Tienes una voz tan chévere que siempre quiero escucharte, pero hay que trabajar el uso de la mirada. Veo que estás pensando si lo estás haciendo correcto o no y eso vuelve la presentación un poco tensa”, comentó. Además, agregó que le habría gustado escuchar más matices en la interpretación para evitar que el tema sonara plano.

Ricardo analizó el reto desde el punto de vista técnico. “Es una canción difícil porque pasa de ser percutiva a melódica y luego vuelve a lo percutivo. Más que disfrutarla, te he visto solucionando problemas técnicos”, explicó.

