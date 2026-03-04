La presentación de Andy Montañez encendió el escenario con “Un verano en Nueva York” y dejó sensaciones distintas en el jurado. Desde los primeros compases, el participante mostró soltura y dominio escénico, apropiándose del tema con seguridad y carisma.

Cachín fue el primero en reaccionar: “Sentí que estaba en un concierto, hiciste la canción tuya”, destacó, resaltando la conexión lograda con el público. Para él, la interpretación tuvo energía y personalidad propia.

Jely, por su parte, valoró la actitud renovada del concursante. “Le metiste más brillo, te sentí menos preocupado”, comentó. Sin embargo, también señaló un detalle técnico: “No hubo una curva que permitiera que la canción te llevara”, sugiriendo que faltó mayor dinámica en la construcción emocional del tema.

Ricardo coincidió en los avances vocales y subrayó mejoras claras: “Saliste adelante muy bien, aplanaste los vibratos y le bajaste la nasalidad”, afirmó, reconociendo el trabajo técnico detrás de la presentación.

Con una actuación sólida y comentarios que apuntan a pulir detalles, Andy Montañez demostró que está listo para seguir creciendo en la competencia.

